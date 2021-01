Situația COVID la Cluj, sâmbătă, 16 ianuarie La nivelul județului Cluj, sunt 212 cazuri noi de coronavirus și 4 decese, in ultimele 24 de ore, conform Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj. De asemenea, in ultimele 24 de ore, au fost aplicate 124 de amenzi, in valoare totala de 31.500 de lei, pentru nerespectarea masurilor… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

