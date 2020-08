#citesteDobrogea: Boris Caragea si efigiile Constantei

Astazi se implinesc 38 de ani de la trecerea in nefiinta a sculptorului Boris Caragea. Nascut la 11 24 ianuarie 1906, in Balcicul boemei romanesti, Boris Caragea avea sa devina unul dintre artistii oficiali ai regimului in care a trait si a creat. Este autorul mai multor ansambluri sculpturale… [citeste mai departe]