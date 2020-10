Stiri pe aceeasi tema

- La nivel național, pana astazi, 6 octombrie, au fost confirmate 139.612 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). De asemenea, 109.898 de pacienți au fost declarați vindecați, iar 5.121 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.La nivelul județului Cluj, situația…

- Direcția de Sanatate Publica Gorj a inregistrat inca doua decese din cauza COVID. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 631 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 1.936 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 1738 persoane sunt vindecate, externate…

- Pana la acest moment, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 119.683 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județeIn urma testelor efectuate…

- La nivel național, pana astazi, 25 septembrie, au fost confirmate 119.683 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). De asemenea, 96.158 de pacienți au fost declarați vindecați, iar 4.633 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.La nivelul județului…

- Instituția Prefectului – județul Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: – persoane aflate in carantina: 0; – persoane ieșite din carantina: 1493 – persoane aflate in izolare (ancheta epidemiologica): 746…

- La nivel național, pana astazi, 16 august, au fost confirmate 70.461 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). De asemenea, 32.587 pacienți au fost declarați vindecați și 7.981 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare, iar 2.991 persoane diagnosticate…

- La nivel național, pana astazi, 5 august, au fost confirmate 56.550 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 28.584 de pacienți au fost declarați vindecați și 5.370 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. De asemenea 2.521 persoane diagnosticate…

- Doi gorjeni au murit din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore. Au fost inregistrate și 14 cazuri noi de coronavirus. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: nu mai exista persoane in carantina instituționalizata; 598 persoane se afla in autoizolare la domiciliu…