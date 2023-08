Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile rusești asupra porturilor dunarene din Ucraina nu afecteaza schimburile comerciale cu cereale. Romania a autorizat trecerea prin apele teritoriale a unui numar de 30 de nave care intra in țara noastra prin porturile de la Dunare, pentru a se indrepta spre Marea Neagra.

- Ordonanța limitarii adaosului comercial e posibil sa nu aiba mari efecte. Are și foarte multe neclaritați. Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din Romania susține ca prețul la ulei acum e 4,5 lei – 5 lei.

- Purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, a declarat luni reporterilor acreditati la Kremlin ca Rusia iese din acordurile pentru transportul de cereale pe Marea Neagra, incepand de luni, 17 iulie, data cand acestea ar fi trebuit sa fie prelungite. Cotatia graului a crescut semnificativ…

- Un german a inlemnit cand a intra in restaurantele și supermarketurile din Romania: Cum sa aveți asemenea prețuri?Mark, un tanar german care a vizitat Romania, a povestit experiența sa din doua resturante, unul in Sibiu, celalalt in Cluj. A ramas surprins de ceea ce a vazut. CITESTE SI Alerta…

- Nu exista risc de holera pe litoralul romanesc! In ciuda zvonurilor și informațiilor nefondate care s-au perpetuat in ultimele zile in randul turiștilor și in mass-media, Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), care monitorizeaza calitatea apei in perioada estivala, a anunțat ca nu exista risc…

- Un produs aflat zilnic pe mesele romanilor se scumpeste, dupa ce Ucraina a interzis exporturile.Pana pe 15 septembrie, Romania nu va mai putea importa zahar din Ucraina, iar acest lucru reprezinta o adevarata lovitura pentru tara noastra, in contextul in care suntem cei mai mari importatori de zahar…

- Singura modalitate prin care se poate reveni la calendarul normal este prin „implicarea reala a Guvernului” pentru rezolvarea revendicarilor profesorilor, transmite Consiliul Național al Elevilor intr-o scrisoare adresata executivului in ziua in care incep inscrierile pentru examenul de bacalaureat.„Astazi…

- Adrian Vasilescu a afirmat marti, la Prima News, ca din ianuarie 2021 si pana in vara anului trecut dominanta inflationista in tara noastra a fost determinata de pretul energiei, dar in prezent acesta a scazut. “Inflatia este un fenomen care loveste puternic populatia, loveste gospodariile populatiei…