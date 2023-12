Situaţia CE Oltenia la 10 luni Conducerea CE Oltenia a anuntat ca, cel mai probabil, compania va incheia anul cu un profit de 200 de milioane de lei, dar doar jumatate din exploatare. La 10 luni, productia este de 9,4 TW. Administratia CE Oltenia a transmis ca nu are restante, dar... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol: pandurul.ro

