Stiri pe aceeasi tema

- JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD INCIDENTA PRAHOVA COSMINELE 946 5.29 PRAHOVA COCORASTII MISLII 3274 3.36 PRAHOVA ADUNATI 1959 3.06 PRAHOVA ORAS AZUGA 4675 2.78 PRAHOVA BRAZI 8411 2.73 PRAHOVA ORAS SINAIA 11140 2.69 PRAHOVA DRAJNA 5320 2.63 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIESTI 224285 2.47 PRAHOVA CORNU 4217…

- RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 24.04.2021 JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD INCIDENTA PRAHOVA ADUNATI 1961 4.08 PRAHOVA VADU SAPAT 1597 3.76 PRAHOVA COCORASTII MISLII 3275 3.66 PRAHOVA ORAS SINAIA 11122 3.60 PRAHOVA PUCHENII MARI 8202 3.54 PRAHOVA ORAS BOLDESTI-SCAENI…

- NR LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 BRANESTI Post-ul Dambovița: Situația cazurilor Covid-19 din fiecare localitate, astazi, 10 aprilie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 07.04.2021 LOCALITATE POPULATIE DEPABD INCIDENTA OLARI 1872 8.01 APOSTOLACHE 2034 5.41 ADUNATI 1960 4.59 ORAS BAICOI 18882 4.50 ORAS SINAIA 11127 4.31 COSMINELE 947 4.22 TALEA 985 4.06 MUNICIPIUL PLOIESTI 224341 3.70 GURA VITIOAREI…

- 7 unitati administrative din Prahova inregistreaza o incidenta de peste 3 la mia de locuitori, intre care Paulesti, Plopu si Baicoi, unde incidenta a depasit 4 cazuri la mia de locuitori. Ph-oine.ro va prezinta lista tuturor UAT-urilor din judet si incidenta acestora. LOCALITATE POPULATIE DEPABD INCIDENTA…

- RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 24.03.2021 LOCALITATE POPULATIE DEPABD INCIDENTA PAULESTI 7098 4.93 ALBESTI-PALEOLOGU 5409 3.33 PLOPU 2437 3.28 VADU SAPAT 1596 3.13 SINAIA 11150 3.05 BAICOI 18878 2.91 VALCANESTI 3677 2.72 FANTANELE 1921 2.60 PLOPENI 8686 2.53 BREAZA…

- Numarul cazurilor COVID-19 este in creștere in marile orașe din județ și in comunele ”dormitor”: Apahida, Florești și Baciu.1. CLUJ-NAPOCA 5,392 DEJ 6,073 GHERLA 3,084 TURDA 4,015 CAMPIA TURZII 3,786 HUEDIN 1,677 AGHIRESU 0,308 AITON 0,919 ALUNIS 0,8410 APAHIDA 4,6211 ASCHILEU 1,3712 BACIU 5,0213 BAISOARA…

- RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 LA 1000 LOCUITORI PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 21.03.2021, PENTRU PERIOADA 07.03.2021 – 20.03.2021 LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) PAULESTI 7078 33 4,66 PLOPU 2435…