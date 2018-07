Stiri pe aceeasi tema

- Circa 250 de tone de deșeuri plutitoare, material lemnos, sticle de plastic si recipiente de metal au fost stranse, in doua saptamani, de pe lacul de la Bicaz, ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, precizand ca acum acesta poate fi admirat de turiști. ”Noi, deși am declarat in urma cu trei saptamani,…

- Vineri, alaturi de ministrul Apelor și Padurilor, dl Ioan Denes, am avut o vizita de lucru in Munții Apuseni unde ne-am intalnit cu primarii din zona și reprezentanți ai ocoalelor silvice, pentru soluționarea cat mai rapida a problemei accesibilitații populației la lemnele de foc. Vizita de lucru e…

- Peste 100 de tone de deseuri au fost stranse de voluntari, saptamana trecuta, de pe lacul de acumulare Izvorul Muntelui, din judetul Neamt, intr-o actiune de ecologizare a luciului de apa. Se estimeaza ca pe lac ar fi circa 250 tone de deseuri din plastic si lemn, aduse de viiturile produse in urma…

- Peste 90 de tone de deșeuri au fost adunate intr-o saptamana de pe Lacul Izvorul Muntelui de echipele de voluntari care s-au implicat intr-o ampla acțiune de ecologizare a celui mai mare lac de acumulare din Romania. Acțiunea de ecologizare a luciului apei lacului Izvorul Muntelui din județul Neamț…

- Peste 100 de tone de deseuri, pet-uri, recipiente de metal, dar si lemne au fost adunate de pe lacul Bicaz, din zona barajului Bicaz si a viaductului de la Poiana Largului, in urma actiunii de ecologizare desfasurata in aceasta saptamana voluntari, pompieri, jandarmi si angajati ai Romsilva si Apele…

- Aproape trei tone de lemne si peste 50 de saci de pet-uri au strans echipele care participa la ecologizarea Lacului Bicaz, din judetul Neamt, iar joi in zona a venit si ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, pentru a inspecta lucrarile, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Seini, in straie de sarbatoare. A XXI-a editie a Zilelor Orasului a fost marcata asa cum se cuvine, gazdele aratand ca, nu intamplator 2018 este anul Centenarului Marii Uniri. Manifestarile cultural-artistice si sportive desfasurate i-au incantat pe cei prezenti, dintre invitati facand parte oficiali…

- Bacaul va fi gazda unor importante reuniuni, la care vor participa comisarul european Corina Crețu și premierul Viorica Dancila. Vor mai veni in Bacau Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, și Ioan Deneș, ministrul Apelor și Padurilor. Pe 21... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.