Situaţia balanţei comerciale a bunurilor agroalimentare reflectă, în primul rând, factori structurali (opinie) Situatia balantei comerciale a bunurilor agroalimentare reflecta, in primul rand, factori structurali, legati atat de productivitatea agriculturii, cat si de capacitatea redusa a industriei agroalimentare de a asigura oferta necesara de astfel de bunuri, potrivit unui articol postat pe blogul Opinii BNR.



"Incepand cu anul 2015, soldul contului curent al Romaniei s-a deteriorat gradual de la valori aproape nule in 2014 (deficit de 0,2 miliarde de euro) la un deficit de circa 11 miliarde de euro la finele anului 2020. Anul 2020, aflat sub spectrul evolutiilor adverse asociate crizei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) s-a adancit in anul 2020, ajungand la 18,387 miliarde de euro, mai mare cu 1,088 miliarde de euro decat cel inregistrat in anul 2019, in conditiile in care exporturile au scazut cu 9,9%, iar importurile s-au redus cu 6,6%, comparativ cu anul 2019, potrivit…

- Deficitul comercial a explodat anul trecut, ajungand la 8,6% din PIB, fapt ingrijorator mai ales ca acesta a fost mare și inainte de 2020 și trebuia sa se incerce scaderea acestuia. "Deficitul...

- In anul 2020, exporturile Romaniei au fost de 62,17 miliarde de euro, iar importurile de puțin peste 80 de miliarde euro, arata datele transmise de Institutul Național de Statistica. Fața de anul anterior pandemiei, exporturile au scazut cu aproape 10% iar importurile au scazut cu 6,6%. Deficitul balanței…

- Deficitul balantei comerciale a crescut la 18,387 miliarde de euro in 2020, cu 1,088 miliarde de euro peste anul 2019. Motivul se regasește in scaderea exporturilor cu 9,9%, iar importurile...

- Deficitul balantei comerciale a SUA a crescut anul trecut cu 17,7%, pana la cea mai ridicata valoare de dupa 2008, in conditiile in care pandemia de COVID-19 a perturbat fluxurile de bunuri si servicii, transmite Reuters. Departamentul american al Comertului a anuntat vineri ca diferenta dintre…

- Uniunea Europeana a inregistrat in noiembrie un excedent al balantei comerciale de 25,3 miliarde de euro, fata de un plus de 18 miliarde de euro in perioada similara din 2019, arata datele preliminare publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres. Astfel,…

- Romania a inregistrat un deficit in comertul cu produse agroalimentare de 1,24 miliarde de euro in primele noua luni ale anului 2020, in crestere cu 21% fata de aceeasi perioada din 2019, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), transmise la solicitarea…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a crescut, in primele 10 luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu 827,5 milioane de euro, pana la valoarea de 14,858 miliarde de euro, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Conform statisticii oficiale, in perioada…