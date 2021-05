Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu a primit, joi, vizita tandemului Dominic Fritz și Alin Nica, liderii administrațiilor din Timișoara și Timiș, discuțiile purtate avand ca scop gasirea de soluții pentru deblocarea proiectului Timișoara Capitala Europeana a Culturii 2023. Ideea promovata atunci cand…

- Postul de comisar pentru Timișoara Capitala Culturala Europeana 2023 nu poate fi inclus in organigrama Ministerului Culturii. Subsecretarul de stat anunțat de primarul Dominic Fritz pentru TM2023 nu a mai putut fi numit, in funcție fiind pus un liberal, astfel ca de proiect se va ocupa, temporar, din…

- Ministerul Culturii ia in calcul elaborarea unui set de patru scenarii pentru accesul la evenimente culturale, a anunțat ministrul Bogdan Gheorghiu aseara, la B1. Scenariile luate in calcul pentru accesul la evenimente culturale au fost enumerate de ministrul Culturii: prin prezentarea unei dovezi de…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat astazi cu Deputatul in Parlamentul Romaniei și ex-ministrul Sanatații in perioada martie-decembrie 2020, Nelu Tataru. Oficialul a venit de la București ca sa impartașeasca experiența Romaniei in gestionarea crizei pandemice. La inițiativa Președintelui…

- 49 de noi contracte de finantare, in valoare totala de 562.212.234,20 lei, au fost semnate de Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, in cadrul Programului Operational Regional POR 2014 2020, derulat de MDLPA.Dintre acestea, 19 proiecte vizeaza investitii in sistemele…

- Timișul primește suplimentar, de la bugetul de stat, 66 de milioane de lei, din cotele de TVA, sumele fiind folosite pentru investiții. Se pare ca drumurile primarului Timișoarei, Dominic Fritz, la București au facut minuni, orașul primind sume de la bugetul de stat pentru proiecte care, in principiu,…

- Președintele Consiliului Județean Timiș și primarul Timișoarei au mers astazi impreuna in „vizita de lucru” la București, unde au discutat despre proiectele orașului și județului la Compania Naționala de Investiții și la Ministerul Culturii. „Am fost astazi, intreaga zi, la București, pentru Timișoara.…

- Umar la umar, presedintele CJ Timis, Alin Nica, si primarul Timisoarei, Dominic Fritz, au fost timp de doua zile la Bucuresti, avand discutii inclusiv cu premierul Florin Citu. Promisiunile primite sunt multe si frumoase, iar acum se asteapta faptele. La intalnirea celor doi cu premierul Florin Citu…