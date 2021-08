Stiri pe aceeasi tema

- Cu doua saptamani inainte de inceperea noului an școlar, in județ inca exista 150 de unitați de invațamant din cele aproape 600 existente, care nu au nici paza umana și nici camera video de supraveghere. „Aceste unitați de invațamant sunt din mediul rural. Nu avem de facut decat sa solicitam sprijinul…

- Trei unitați de invațamant din Timiș, selectate in programul ”Masa calda in școli”. Este vorba despre Liceul Teologic Ortodox... The post Trei unitați de invațamant din Timiș, selectate in programul ”Masa calda in școli” appeared first on Renasterea banateana .

- Programul-pilot "Masa calda in scoli" va continua in 150 de unitati de invatamant din tara, iar elevii vor beneficia in acest an scolar, pe langa produse de panificatie si produse lactate, si de fructe si legume in valoare totala de 76 de milioane de lei, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.…

- Au inceput lucrarile de modernizare a gradiniței cu program prelungit “Prichindelul Isteț” și a Creșei Nr. 4. Lucrarile de modernizare presupun atat separarea spațiilor și realizarea independenței... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Directorii de scoli vor trece prin evaluarea activitatii manageriale, pentru anul scolar in curs, in luna august pentru a putea obtine o noua numire prin detasare pana la organizarea concursului. Evaluarea consta in acordarea calificativului pe baza unei fise de autoevaluare, a rapotului justificativ…

- REȘIȚA – Municipalitatea condusa de Nelu Popa ii verifica periodic pe cei care modernizeaza unitațile de invațamant din Reșița. Sunt 9 șantiere deschise in prezent, pe care, potrivit primariei, se lucreaza intens pentru finalizarea lucrarilor! „Constructorii sunt verificați periodic, astfel incat sa…

- Problema numarului insuficient de consilieri școlari in unitațile de invațamant din Romania a fost readusa in prim-plan din cauza actelor de violența petrecute recent in mediul școlar. Situația treneaza de ani buni, fara ca Ministerul Educației ... The post Timiș: 181 de școli cu personalitate juridica…

- Doi tineri, de 17 si 20 de ani, au fost injunghiati, joi, in apropierea unei unitati de invatamant din sectorul 2 al Capitalei. Cei doi au fost transportati la spital, iar polițiștii ii cauta pe agresori. ”La ora 13.00, prin apel 112, a fost sesizat faptul ca in apropierea unei unitati de invatamant…