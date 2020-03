Situatia actualizata in Constanta: A crescut numarul persoanelor in carantina. 15 cazuri, confirmate cu coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul George Niculescu a transmis, marti 17 martie, situatia actualizata a cazurilor de coronavirus la nivelul municipiului Constanta.Este vorba despre 49 de carantinati, 871 de persoane aflate in autoizolare si 11 cazuri confirmate.Amintim ca, primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau a…

- Prefectul judetului Constanta, George Niculescu a transmis luni, 16 martie, situatia actualizata la nivelul judetului. Astfel, in acest moment 43 de persoane se afla in carantina si 871 de persoane sunt autoizolate.Astfel, in cursul zilei de astazi a crescut cu 101 numarul persoanelor in autoizolare…

- Prefectul judetului Constanta, George Niculescu a transmis luni situatia actualizata la nivelul judetului. Astfel, in acest moment 43 de persoane se afla in carantina si 770 de persoane sunt autoizolate.In momentul de fata, 10 cazuri au fost confirmate pozitiv cu coronavirus, la Constanta. ...

- Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, a transmis situatia actualizata pentru duminica, 15 martie, privind cazurile de infectare cu COVID 19 coronavirus la nivelul judetului. Au fost inregistrat noua cazuri in Constanta. In prezent sunt 43 de persoane in carantina, 761 de persoane in autoizolare…

- Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, a transmis situatia actualizata, la aceasta ora, privind cazurile de infectare cu COVID 19 coronavirus la nivelul judetului. A fost inregistrat primul caz in Constanta. In prezent sunt 13 persoane in carantina, 585 de persoane in autoizolare si un caz…

- Creste numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus Astfel, potrivit datelor oficiale, numarul total al persoanelor contaminate in Romania a ajuns la 13. Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, a transmis sambata situatia actualizata la nivelul judetului Constanta. Astfel, 423 de persoane,…

- Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, a transmis marti situatia actualizata a persoanelor in carantina si a celor izolate la domiciliu pentru judetul Constanta, in contextul virusului COVID 19.Astfel, potrivit informatiilor, cinci persoane se afla in carantina si 190 sunt izolate la domiciliu…

- Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, a transmis duminica situatia actualizata la ora 16.00 pentru judetul Constanta.Astfel, potrivit informatiilor, cinci persoane se afla in carantina si 183 sunt izolate la domiciliu. ...