Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care si-au ales destinatiile de vancanta din timp sunt nevoiti sa isi schimbe planurile. Odata cu aparitia pandemiei de Coronavirus, viata oamenilor de pe intregul glob a suferit schimbari. Cei care au sperat ca vara le va aduce totusi vesti bune si nu vor fi nevoiti sa isi regandesca concediul,…

- Romania a actualizat lista țarilor aflate in zona galbena, pentru care cere carantina de 14 zile. Masura a intrat in vigoare incepand de astazi, 3 august. Mai multe detalii, in continuare. Lista cu țarile din zona galbena, actualizata Institutul Național pentru Sanatate Publica (INSP) a publicat lista…

- Institutul Național pentru Sanatate Publica a publicat lista actualizata a țarilor pe care Romania le considera din „zona galbena”. Cetațenii care vin din aceste țari trebuie sa stea in carantina timp de 14 zile la sosirea in Romania. Masura intra in vigoare de luni, 3 august, potrivit digi24.ro. Pentru…

- Conform Institutului Național de Sanatate Publica, a fost actualizata lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, state din care toate persoanele care sosesc in Romania trebuie sa intre intr-o perioada de carantina de 14 zile.

- Pe langa posibilitatea de a-i interna pe bolnavi, incepand de marți autoritatile ii pot plasa in carantina si pe cei suspecti. Noua lege prevede izolarea acestora pe toata perioada de incubatie a bolii, asa cum a fost ea documentata stiintific.

- Din cauza numarului mare de imbolnaviri care s-a inregistrat pe teritoriul țarii noastre, multe țari europene le impun romanilor autoizolarea sau carantina. Acest lucru se intampla din cauza faptului ca Romania a fost introdusa pe ”lista roșie”.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis luni menținerea valabilitații listei cu țari pentru care nu se impune izolare sau carantina pentru cetațenii care sosesc din statele respective.

- Text integral al Hotararii nr 29 / 13.06.2020 HOTARARE nr. 29 din 13.06.2020, privind propunerea unor masuri de relaxare necesare in contextul epidemiologic actual. Continue reading Lista tarilor in care putem calatori fara a intra in carantina at Info real.