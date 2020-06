Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți angajați ai companiei Fan Courier, una dintre cele mai mari firme de curierat din Romania, au fost confirmați cu noul coronavirus. Cele 24 de persoane infectate lucreaza ca manipulanți marfa in depozitul din Ștefanești, județul Ilfov. Alți zece angajați au intrat in izolare la domiciliu pentru…

- Alte 218 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 4 in Transnistria. Total teste efectuate in aceasta zi – 905, dintre care primar – 664 si repetat – 241.

- Alte 232 cazuri noi de infectare cu noul Coronavirus au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 53 in Transnistria. Total teste efectuate in aceasta zi – 1663, dintre care primar – 1289 si repetat – 374. Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 7537 cazuri. Din…

- Au venit in Republica Moldova ca sa-și ajute frații de peste Prut in lupta cu COVID-19 si in semn de recunostinta pentru gestul lor au fost rasplatiți cu pașapoarte diplomatice din partea autoritaților romane.

- Situația epidemiologica, cauzata de COVID-19, in Republica Moldova este mai buna, decit in multe alte țari europene. Potrivit unui studiu, prezentat de Ministerul Sanatații, incidența COVID-19 in Moldova este de 112 cazuri la 100 de mii de populație, spre deosebire de Islanda, unde sint 527, sau Belgia…

- Dintre tarile vecine Romaniei, Ucraina a inregistrat in ultimele 24 de ore cele mai multe cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, 325, dar bilantul cel mai mare al mortilor de COVID-19 se inregistreaza in Ungaria, 109. Cele doua tari au inregistrat si cele mai multe decese noi, zece, dar morti…

- Chiar daca mulți oameni sunt declarați vindecați, Coreea de Sud trage un semnal de alarma și spune ca virusul se poate reactiva le cei care au fost tratați și au scapat de Covid-9, scrie News.roCoronavirusul se poate "reactiva" la persoane care au fost vindecate, sustine Centrul de Control si Prevenire…

- Grupul de Comunicare Strategica confirma faptul ca doi veri din Buzau, vindecati in luna martie, au fost testati din nou pozitiv cu coronavirus."In cazul de la Buzau, cele doua persoane au fost depistate pozitiv și internate la INBI Matei Balș. Cele doua teste care au fost realizate in timpul…