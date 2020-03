Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a publicat, astazi, pe site-ul instituției , o lista cu sfaturicare trebuie urmate pentru a se feri de infecția cu noul coronavirus (Covid-19). 1. Spalați-va mainile de multe ori „Spalarea și dezinfectarea mainilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni infecția”, se arata in comunicatul…

- Infecția cu noul coronavirus se poate transmite de la mama la fat, declara doctori din cadrul Spitalului pentru Copii din Wuhan la televiziunea de stat chineza, citați de Reuters.Doctorii chinezi spun ca o mama infectata cu coronavirus poate transmite infecția la copilul nenascut. S-a intamplat unui…

- Mai multe postari de pe retelele de socializare arata imagini cutremuratoare din Wuhan. Martorii spun ca au auzit focuri de arma, trase spre cei care ar fi incercat sa paraseasca zona de carantina. Bilantul epidemiei de coronavirus din China a atins 2.744 de cazuri confirmate in…

- Un doctor de la un spital din Wuhan, in varsta de 62 de ani, a murit dupa ce s-a infectat cu coronavirus, in timp ce trata pacienti grav bolnavi. Potrivit televiziunii de stat China Global Television, doctorul Liang Wudong (62 de ani) a murit la noua zile dupa ce s-a infectat cu coronavirus, el fiind…

- Spitalele din Wuhan, orașul chinez din centrul focarului de infecție cu noul coronavirus, au adresat un apel public prin care cer sprijin pentru a obține materiale medicale de protecție precum maști și halate in contextul in care unitațile medicale constata diminuarea stocurilor, iar numarul de cazuri…

- Japonia a confirmat aparitia unui al doilea caz de îmbolnavire cu noul coronavirus din China, a anuntat vineri Ministerul japonez al Sanatații, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax. Infecția a fost confirmata la un barbat din 40 de ani, care locuiește în Wuhan -…

- Orașul chinez Wuhan, sursa epidemiei cu coronavirus, inchide toate rețelele de transport și recomanda cetațenilor sa nu paraseasca orașul. Masurile extreme au fost luate dupa creșterea numarului de infectați cu coronavirus și al celor care au murit. Numarul deceselor a crescut deja la 17.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Populara Chineza ca, in provincia Hubei, localitatea Wuhan, exista un focar de pneumonie virala (coronavirus) si recomanda, temporar, evitarea deplasarilor in zona. Potrivit…