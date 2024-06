Stiri pe aceeasi tema

- Directoratul National de Securitate Cibernetica a documentat, in perioada 17 - 21 iunie 2024, 25 de atacuri de tip DDoS impotriva unor site-uri din Romania, lansate de grupari de hackeri afiliate Rusiei.

- O noua metoda de fraudare a inceput sa faca ravagii printre romani. Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) a transmis o alerta cu privire la escrocheria care se folosește de identitatea Digi RCS RDS.CITEȘTE AICI AVERTISMENTUL ȘICUM SA EVIȚI SA-ȚI FIE FURAȚI BANII!

- Alerta: Frauda online in care se foloseste identitatea DIGI Romania. Atacatorii dau impresia ca vor sa va ramburseze o factura Alerta: Frauda online in care se foloseste identitatea DIGI Romania. Directoratul National de Securitate Cibernetica a transmis, miercuri, o alerta cu privire la o campanie…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) organizeaza miercuri, in parteneriat cu Uniunea Ucrainenilor din Romania si fundatia World Vision, un workshop pe tema protejarii datelor cu caracter sensibil in mediul online, dedicat comunitatii ucrainene. Workshop-ul este organizat cu ocazia…