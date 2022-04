Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat, social-democratii au precizat ca site-ul PSD a fost indisponibil vineri seara, timp de aproximativ 15 minute, "in urma unui atac cibernetic venit dinspre Federatia Rusa. Departamentul IT al partidului a intervenit prompt si a repus site-ul in functiune". In jurul orei 21:30, site-ul…

- Social-democratii anunta ca site-ul PSD a fost indisponibil vineri seara, timp de aproximativ 15 minute, „in urma unui atac cibernetic venit dinspre Federatia Rusa”. „Site-ul Partidului Social Democrat a fost indisponibil vineri seara, timp de aproximativ 15 minute, in urma unui atac cibernetic venit…

- Intr-un comunicat, social-democratii au precizat ca site-ul PSD a fost indisponibil vineri seara, timp de aproximativ 15 minute, "in urma unui atac cibernetic venit dinspre Federatia Rusa. Departamentul IT al partidului a intervenit prompt si a repus site-ul in functiune". In jurul orei 21:30, site-ul…

- Uniunea Europeana impune noi restricții Rusiei, dupa ce presa internaționala a relatat ca forțele ruse au ucis in mod deliberat numeroși civili la Bucha, Ucraina. Intre timp, Federația Rusa a recunoscut uciderea a zeci de barbați in civil care paraseau Ma

- "Avem nevoie urgent de consolidarea flancului estic al NATO.Agresiunea rusa din Ucraina și prezența Rusiei in Belarus au implicații pe termen lung asupra securitații europene și trebuie sa luam masuri fermeO alta consecința grava a intervenției Rusiei o reprezinta criza umanitara, care urmare a valului…

- Ucraina, in aceasta etapa a negocierilor cu Federatia Rusa, confirma cerintele pentru incetarea focului, retragerea trupelor ruse de pe teritoriul statului ucrainean si garantii de securitate din partea mai multor tari, a declarat miercuri seara Mihailo Podoliak, consilier al sefului administratiei…

- Serviciul de Informatii din Ucraina acuza Federatia Rusa si Belarus ca au pus la cale o actiune sub „steag fals”, a Rusiei, pentru a atrage armata bielorusa in razboi impotriva Ucrainei. Potrivit ucrainenilor, actiunea a fost pusa la cale de Vladimir Putin si Alexandr Lukasenko pentru a provoca a armata…

- Romania nu este in pericol sa fie atrasa intr-un conflict militar cu Federatia Rusa in acest moment, a declarat ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, intr-o interventie televizata. El a adaugat, insa ca in cazul unei actiuni militare a Rusiei in Ucraina va exista un raspuns catre Federatia Rusa…