Gruparea rusa de hackeri a atcat și site-ul PSD-ului, dupa ce in aceasta dimineața au vizat mai multe instituții guvernamentale din Romania.

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, propune instituirea functiei de director administrativ intr-o unitate de invatamant, care sa faca legatura intre scoala si autoritatea locala, acesta urmand sa aiba competente in stiinte economice si in stiintele administratiei publice, anunța .

Politia de Frontiera anunta ca sambata au intrat in tara 10.025 cetateni ucraineni, in crestere fata de ziua precendenta, noteaza news.ro.

Vulpea care a provocat emotie la Capitoliul SUA, a atacat mai multi trecatori si chiar a muscat un congresman inainte de a fi eutanasiata, avea rabie, au anuntat miercuri autoritatile sanitare de la Washington, noteaza AFP.

Site-urile guvernului israelian au cazut luni seara in urma unui atac cibernetic. O sursa a Ministerului Apararii susține ca acesta este cel mai mare atac cibernetic efectuat vreodata impotriva Israelului, informeaza Haaretz.

Site-ul serviciului secret din Rusia, FSB, a fost atacat sambata de hackerii Anonymus, anunța Antena3.

Hackerii rusi Killnet au difuzat un videoclip in care sustin ca au spart site-ul grupului Anonymous care a declarat razboi cibernetic Rusiei, potrivit marti agentiei RIA Novosti si cybershafarat.com, anun'[ Agerpres.

Președinta Comisiei Europene și președintele Consiliului European condamna decizia lui Vladimir Putin de a recunoaște independenta regiunilor separatiste ucrainene Lugansk si Donetk și amenința cu sancțiuni.