Stiri pe aceeasi tema

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) deschide vineri, la ora 10:00, aplicatia Programului IMM Invest Romania, care va permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza sa isi asigure lichiditatile pentru derularea activitatii curente sau pentru…

- Costul acestei crize il suportam cu totii indiferent de domeniul in care ne aflam, iar solutiile cele mai bune vin numai dupa discutiile cu cei afectati, a afirmat marti seara ministrul Finantelor, Florin Citu, la Realitatea Plus. "Este un principiu de baza pe care il tot spun: solidaritate in acest…

- Cum ar putea afecta coronavirusul economia Romaniei. Cițu: “Cheia este sa raspundem rapid. Situația este diferita fața de criza de acum 10 ani” Efectele economice ale coronavirusului ar putea sa fie minime, daca autoritatile iau masuri rapide in acest sens, a scris joi, pe Facebook, Florin…

- Florin Cițu, ministrul interimar al Finanțelor și propunerea pentru postul de Premier al Romaniei a comentat azi pe pagina personala de Facebook ca se așteapta a efectele coronavirusului in economie sa fie minime, in cazul in care politica fiscala se relaxeaza la timp, dupa cea monetara. Cheia este…

- Cum ar putea afecta coronavirusul economia romaneasca. Cițu: “Cheia este sa raspundem rapid. Situația este diferita fața de criza de acum 10 ani” Efectele economice ale coronavirusului ar putea sa fie minime, daca autoritatile iau masuri rapide in acest sens, a scris joi, pe Facebook, Florin…

- Ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, a declarat miercuri seara ca accepta Comisie de ancheta in Parlament in care va prezenta toate documentele si notele fostului Guvern in care se spunea ca exista riscul major de a depasi deficitul de 3%, anunța AGERPRES."Acceptam Comisie de ancheta…

- Ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, a declarat miercuri seara ca accepta Comisie de ancheta in Parlament in care va prezenta toate documentele si notele fostului Guvern in care se spunea ca exista riscul major de a depasi deficitul de 3%. "Acceptam Comisie de ancheta in Parlament. Mergem…

- Ministrul demis al Finantelor, Florin Citu, sustine ca ceea ce s-a facut in privinta reorganizarii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este sustinut aproape in totalitate de echipa Fondului Monetar International, a carei evaluare arata ca mergem in directia corecta. "Am demarat reorganizarea…