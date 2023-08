Site-ul oficial al Primăriei Timișoara, din nou suspendat Vineri de dimineața, pagina oficiala de internet a Primariei Timișoara a fost din nou, pentru o perioada scurta suspendata. Nu este prima data cand aceasta se intampla, instituția s-a mai confruntat cu asemenea momente neplacute, anul trecut a avut loc un incident similar, tot la jumatatea lunii august https://debanat.ro/2022/08/primaria-de-sticla-a-timisoarei-a-ramas-fara-pagina-de-internet-site-ul-institutiei-fost-suspendat_375082.html. Atunci a fost o zi de ... The post Site-ul oficial al Primariei Timișoara, din nou suspendat appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noua spații pentru tonete și chioșcuri sunt scoase la licitație de primarie. Licitația va fi publica si deschisa, cu strigare, pentru 9 amplasamente, conform modelelor agreate. Dupa o perioada de 10 ani, in care domeniul public a fost ocupat de gherete ilegale, unele dintre ele fiind intre timp inchise…

- Planul de reorganizare al Primariei Timisoara, in privinta Colterm a fost acceptat de marii creditori, asa cum deBanat a anticipat cu o zi in urma. Marea surpriza este ca, de aceasta data, si Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), care initial a votat in favoarea administratorului judiciar, a intors…

- Timișoara este orașul cu cele mai multe stații de incarcare electrice instalate cu finanțare de la Administrația Fondului de Mediu, la nivel național. Anul trecut, Primaria Timișoara a instalat 16 stații in Timișoara, iar acum, AFM a verificat implementarea proiectului conform contractului de finanțare.…

- Balta Lacului și amenajarea acesteia este proiectul care a atras cele mai multe voturi in cadrul bugetului participativ al Primariei Timișoara. S-a incheiat votul pentru campania de bugetare participativa și peste 8.000 de timișoreni au votat proiectele propuse de comunitate, cu 25% mai mulți fața de…

- Cel mai mare proiect al Primariei Timisoara de la Revoluție incoace mai face un pas inainte, afirma viceprimarul Ruben Latcau. Este vorba de Podul Solventul, primul pod nou in Timișoara in ultimii 30 de ani. Proiectul integral a fost blocat la mediu pentru ca terenul era contaminat. Pentru a se trece…

- O „intamplare” bizara a fost sesizata de administratorii DEXonline dupa examenul de luni, la Limba Romana, din cadrul Bacalaureatului: rezolvarea unui subiect a fost cautata pe internet inainte cu mai multe ore inainte ca examenul sa inceapa! Pagina de Facebook a DEXonline a semnalat ciudațenia și a…

- Pagina de Facebook a dexonline a semnalat o coincidența suspecta cu privire la cautarile pe internet a unui subiect care a picat la proba de Limba și literatura romana la examenul de BAC. Cautarile au inceput cu o noapte inainte

- Potrivit unui asa-zis sondaj de opinie promovat de fostul primar al Timisoarei, Nicolae Robu, pe pagina sa de Facebook, rezulta ca foarte putini dintre cei care l-au votat pe Dominic Fritz in 2020 sunt nemultumiti de actuala administratie. Mai mult, 31% dintre respondenti afirma ca au o “parere foarte…