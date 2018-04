Site-ul Ministerului Energiei si Industriei Carbunelui din Ucraina (www.mev.gov.ua) a fost vizat marti de un atac cibernetic, dar site-urile altor companii de stat din domeniul energetic nu au fost afectate, a declarat telefonic pentru Reuters o purtatoare de cuvant a ministerului citat.



In jurul orei 07:34 GMT, intr-un mesaj postat in engleza pe site-ul mentionat hackerii cereau o rascumparare in bitcoin pentru deblocarea paginii web a ministerului.



Potrivit publicatiei ucrainene Novoe vremea, hackerii au cerut o rascumparare de 0,1 bitcoin (in jur de 900 de dolari).

…