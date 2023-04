Site-ul Ministerului Dezvoltării a fost spart de fanii fraților Tate - La ce servicii au făcut reclamă și ce mesaj transmit "Din pacate, coruptia este inca o problema majora in tara noastra si afecteaza negativ dezvoltarea sociala si economica. Cu toate acestea, sunt convins ca putem schimba aceasta situatie prin angajamentul nostru ferm impotriva coruptiei si prin faptul ca ne unim fortele pentru a lupta impotriva acesteia. In acest sens, trebuie sa fim foarte atenti si sa nu acceptam niciodata actiunile corupte ale celor care se afla la Putere. In curand, toti parlamentarii Romaniei vor fi demascati pentru actiunile lor coruptie si vor fi trasi la raspundere pentru faptele lor", este o parte din anuntul hackerilor,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

