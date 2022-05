Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii anunța ca versiunea de limba engleza a site-ului sau a fost atacata cibernetic, sambata, in jurul orei 4:30. Conform MApN, atacul cibernetic a fost unul de tip DDoS (Distributed Denial of Service).

- Inca o mașina de razboi de ultima generație a lui Vladimir Putin, care a costat 4 milioane de lire sterline, a fost distrusa de ucraineni folosind un lansator de rachete suedez. Imaginile din drona, prezentate de Ministerul Apararii al Ucrainei, surprind momentul in care cel mai avansat tanc al armatei…

- Site-ul Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC) a fost subiectul unui atac de tip DDoS, fiind repus in functiune sambata dimineata. „Continua seria de atacuri de tip DDoS (Distributed Denial-of-Service) asupra unor site-uri web care apartin unor institutii publice, partide si organizatii…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, despre un proiect de lege aflat pe site-ul MApN, care ar permite trimiterea de arme si echipament Ucrainei, ca in acest moment, legea este in analiza, iar in momentul in care ea se va finaliza, se va lua o decizie concreta in acest sens. Premierul a infirmat…

- Guvernul a anuntat, sambata ca, din 10 februarie si pana in prezent au intrat in Romania 693.593 de cetateni ucraineni. Dintre acestia, 4.342 au solicitat o forma de protectie din partea statului roman. In ultimele 24 de ore, in Romania au intrat 8.623 cetateni ucraineni, 5.059 direct din Ucraina, 1.688…

- Ministerul Apararii a dat publicitații, marți dupa-amiaza, un nou comunicat in care precizeaza ca Ucraina va trimite in Romania 14 elicoptere Airbus, nu doar 4, așa cum anunțase inițial, cand a aparut informația, publicata și de Sursa Zilei, ca cele patru aeronave au intrat in spațiul aerian al Romaniei.…

- Politia de Frontiera a anuntat, marti dimineata, ca 29.636 de cetateni ucraineni au intrat in tara luni, in scadere cu 12,7 % fata de ziua precedenta. „In data de 07.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 80.044 de persoane, dintre care…

- Romania alaturi de toate statele din Uniunea Europeana face parte din lista „țarilor neprietenoase” pe care Rusia a publicat-o, luni. Guvernul de la Kremlin a aprobat o lista cu state și teritorii care comit acțiuni neprietenoase impotriva Rusiei, potrivit unui decret semnat de cabinetul de miniștri,…