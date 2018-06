Cei mai buni juniori ai județului, premiați de AJFMM

La pauza meciului dintre Minaur și Plimob disputat azi pentru stabilirea titlului de campioană a juniorilor A1, au fost premiate cele mai bune echipe ale județului la categoriile de vârstă Under 15, Under 13 și Under 11. La juniori Under 15, titlul de campioană a fost câștigat de ASF Kiss Baia… [citeste mai departe]