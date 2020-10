Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul de campanie al președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, candidat la alegerile din 3 noiembrie, a fost piratat, marți, pentru scurt timp, cu o saptamana inainte de scrutin, relateaza AFP, citata de Agerpres.''Acest site a fost piratat'', a indicat un mesaj postat cateva minute…

- Presedintele american Donald Trump este tratat cu Remdesivir si "se odihneste confortabil" dupa ce a fost dus la spital diagnosticat cu coronavirus, potrivit medicului sau, citat sambata de dpa.

- O unitate specializata a politiei federale canadiene a efectuat luni o perchezitie in regiunea orasului Montreal in legatura cu scrisoarea otravita adresata presedintelui american Donald Trump, precum si cu alte cinci scrisori similare trimise in Texas, informeaza AFP citand surse politienesti.…

- In mai multe publicații de prestigiu din SUA au aparut infiormații potrivit carora Trump ar fi spus despre pe soldatii americani ucisi in razboaie ca sunt „ratați” și „fraieri”. Prima informație de acest gen a aparut in publicatia The Atlantic, iar unele detalii au fost coroborate de Associated Press…

- Modificarile la Legea privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv in comunism au ajuns la promulgare / Deputatul Calota Ica Florica, printre inițiatori in Politic / on 12/08/2020 at 12:07 / Proiectul de lege prin care se aduc modificari la Legea nr. 165/2013 privind…

- Sotia presedintelui brazilian Jair Bolsonaro si unul dintre ministrii sai au fost testati pozitiv pentru COVID-19, potrivit unui comunicat oficial difuzat joi, în timp ce raspândirea noului coronavirus nu indica semne de încetinire în aceasta tara cu cel mai mare focar din lume…