- Consiliul Concurentei a actualizat platforma online Monitorul Preturilor, oferind utilizatorilor o sectiune dedicata produselor cu adaos comercial plafonat, pe lista aflandu-se 41 de produse, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.

- Consiliul Concurentei a actualizat platforma online Monitorul Preturilor www.monitorulpreturilor.info , oferind utilizatorilor o sectiune dedicata produselor cu adaos comercial plafonat.Astfel, pe pagina principala a sectiunii "Produse alimentare" este disponibil un meniu nou, "Produse cu adaos plafonat".In…

- ”In zece luni au fost adoptate cinci masuri de plafonare, se pregateste a sasea care le si intrece. Asociatia Nationala a Comerciantilor Mici si Mijlocii din Romania (ANCMMR) si Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) apreciaza ca in contextul in care ministerul Agriculturii a comunicat…

- Consiliul Concurentei lucreaza la o varianta simplificata a Monitorului Preturilor, a declarat, sambata, presedintele Bogdan Chiritoiu. Autoritatea de concurenta va lansa o pagina separata in Monitorul Preturilor cu produsele de baza ale caror preturi au fost plafonate de Guvern, pentru a le fi mai…

- Consiliul Concurentei lucreaza la o varianta mai simpla a Monitorului Preturilor, in care sa apara produsele ale caror preturi au fost plafonate de Guvern, pentru a le fi mai usor romanilor sa afle unde le gasesc la un pret mai bun, a anunțat sambata, 25 mai, președintele Bogdan Chirițoiu.„Cand exista…

- ”Cand exista in vigoare legea privind plafonarea unei serii de produse alimentare, vrem sa identificam aceste produse in Monitorul Preturilor, ca sa fie mai usor pentru consumatori, sa vada unde gasesc aceste produse de baza la un pret mai bun. Si, in acest fel, sa stimulam concurenta intre lanturile…

- Adaosul comercial nu va putea depasi 20% la alimentele romanesti. Se pregateste o noua ordonanta privind plafonarea adaosului comercial. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat miercuri ca noua Ordonanta privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de baza va fi finalizata in doua saptamani…

- Pretul motorinei a continuat sa scada, astfel ca in Capitala aceasta a ajuns sa coste mai putin decat benzina. Potrivit aplicatiei Monitorul Preturilor, lansata de Consiliul Concurentei, in aceasta dimineata, un litru de benzina si de motorina standard porneste de la 7 lei si 32 de bani. In schimb,…