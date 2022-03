Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70.000 de cetațeni ucraineni au intrat in Romania din 24 februarie pana in prezent, a anunțat luni Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului. Conform acestuia, in ultimele 24 de ore au intrat in țara 16.248 de persoane din Ucraina, din care 10.566 sunt cetațeni ucraineni, iar din Republica…

- Guvernul Romaniei a decis sa trimita o a doua tranșa de ajutoare in valoare de 3 milioane de euro catre Ucraina. Aceasta consta in combustibil, veste antiglont, caști, munitie si echipamente militare, apa si medicamente, a anunțat duminica Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului. ”Guvernul…

- Romania incepe procedurile de suspendare a dreptului de survol pentru Rusia, precum și a dreptului de aterizare in Romania pentru aeronavele care aparțin companiilor din Rusia. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a prezentat, sambata, deciziile luate de task-force-ul pentru gestionarea…

- Guvernul Romaniei a transmis, oficial, ca nu au fost masurate creșteri ale radioactivitații in aer, dupa ce trupele rusești au preluat controlul asupra centralei dezafectate de la Cernobil, din Ucraina. „Potrivit datelor deținute de autoritațile romane, respectiv de CNCAN, nu exista o inregistrare…

- „Guvernul Nicolae Ciuca a transmis inca de la inceput faptul ca nu vor exista noi taxe, inainte sa aiba loc consultari cu cei carora li se adreseaza acele taxe. Consistenta dialogului de pana acum si seriozitatea cu care a fost aceasta formula de respect si interactiune, fie ca ne referim la sindicate,…

- Mai mulți liberali s-au declarat deranjați pentru ca guvernul condus de Nicolae Ciuca nu a intervenit pentru a-l susține pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, atunci cand PSD și USR au cerut demisia acestuia, au declarat surse din partidul condus de Florin Cițu pentru Libertatea. Liberalii acuza faptul…

- Președintele PNL a preferat sa faca trecerea in noul an ca Superman, pe pagina sa de Instagram.„Superman returns. 2022, here i come! La mulți ani”, a scris Florin Cițu pe contul sau de pe Instagram, in primele ore din 2022.Președintele Senatului apare intr-o fotografie cu Superman, editata, in care…

- Autoritațile au creat un tutorial cu pașii necesari pentru completarea Formularului digital de localizare a pasagerilor (PLF) pentru intrarea in Romania. Formularul va fi necesar pentru toate persoanele care intra in Romania incepand cu 20 decembrie 2021. Incepand de luni, 20 decembrie, toate persoanele…