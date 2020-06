Site destinat transportului rutier de persoane din judeţ, lansat de CJ Dolj Consiliul Judetean (CJ) Dolj a lansat, ieri, site-ul destinat transportului rutier de persoane din judet. Dupa modelul site-ului si aplicatiei Discover Dolj , lansate anul trecut, care te poarta prin tot judetul si iti arata punctele de atractie din Dolj, noul site iti ofera toate informatiile de care ai nevoie in materie de transport public judetean. Activitatea de transport rutier de persoane este gestionata de catre Autoritatea Județeana de Transport din subordinea CJ Dolj, iar prin intermediul acestui site viata calatorilor va deveni mult mai usoara. Asta pentru ca poti afla in orice moment… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

