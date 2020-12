Site cu răspunsuri la întrebările despre vaccinarea anti-COVID Guvernul a pregatit un site cu raspunsuri la intrebarile legate de noul coronavirus dar și despre vaccinarea anti-COVID. Raspunsurile se gasesc pe site-ul special dedicat imunizarii populației: vaccinare-covid.gov.ro . O persoana care a fost infectata cu SARS-CoV2, da, poate fi vaccinata, daca dorește. In prezent, nu știm pentru cat timp dupa infecție suntem protejați și nici care e nivelul necesar de anticorpi pentru a fi in siguranța. Studiile au aratat ca administrarea vaccinului la persoanele vindecate nu a dus la efecte adverse, ci doar la o creștere a nivelului de raspuns la infecție. Mai… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

