Necesarul de grau al Romaniei pentru acest an va fi asigurat prin recolta din acest an, iar Romania produce mai mult decat dublu fata de cat consuma, a declarat, joi, presedintele Asociatiei Producatorilor de Porumb din Romania (APPR), Nicolae Sitaru, referitor la masura Guvernului de interzicere a exporturilor de cereale. "Masura aceasta nu ne afecteaza numai pe noi, cei care nu avem recolta buna din cauza secetei in Baragan, afecteaza si zonele care nu au probleme cu seceta in Romania, caci pretul graului a scazut instant dupa masura aceasta. Desi in Baragan este seceta, in alte zone ale Romaniei…