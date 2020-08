Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Turda a anunțat ca strada Narciselor din Turda beneficiaza de un sistem nou de iluminat, modern și economic. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dupa predarea amplasamentului, cu presa si anunturi de investitii semnificative, toata lumea se astepta ca pe strada Grigore Alexandrescu sa fie o intensa activitate de constructii, cu utilaje lucrand permanent pentru inchiderea santierului. Ei bine, nu e asa, iar primarul spune ca de vina pentru situatia…

- O femeie de 57 de ani, din Craiova, a fost ranita in urma unui accident produs astazi, pe bulevardul 1 Mai din municipiu. Politistii spun ca femeia, care traversa bulevardul pe biciclita, a fost lovita de un autoturism condus de o soferita de 49 de ani. Oamenii legii sustin ca responsabila pentru producerea…

- Se lucreaza intens la proiectul ,,Alimentare cu apa și canalizare pe strada Roci” din municipiul Deva. Urmeaza dotarea stației de pompare cu echipamentele necesare. Aceasta investiție presupune realizarea rețelei de apa și canalizare pe o lungime de 800 de metri liniari, stație de pompare…

- In timpul pandemiei de Covid 19, problemele din sistemul medical romanesc au devenit mai evidente. Bolnavi cronic au reclamat faptul ca nu au acces la medici, in spitale, ceea ce poate duce la o agravare a patologiilor de care sufera. Pe de alta parte, infectarile, inclusiv cea cu SarsCov2, se raspandesc…

- Lucrarile de construcție a blocului din strada Decebal 5, din sectorul Botanica au fost oprite, dupa ce agentul economic și responsabili din Primaria Chișinau au ajuns la concluzia ca sa fie efectuata o expertiza a lucrarilor. Despre aceasta primarul general Ion Ceban in cadrul unei postari pe pagina…

- Avand in vedere ca in oraș avem foarte multe strazi neasfaltate sau asfaltate și ulterior sparte, taiate și peticite, iar cei care ne conduc viseaza cai verzi pe pereți, uitand efectiv de nevoile de baza ale cetațenilor, cred ca avem nevoie de un SISTEM DE MANAGEMENT AL ASFALTARII in oraș dar și de…

- Duminica seara, la ora 19:42, un barbat care a observat ca pe strada Oborului din Baia Mare o persoana incarca fier vechi intr-un autoturism, a sesizat poliția. De urgenta, la fata locului s-a deplasat patrula de ordine si siguranta publica, care a demarat activitatile specifice de verificare. Astfel,…