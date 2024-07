Firmele președintelui Consiliului Județean Tulcea, pesedistul Horia Teodorescu, au caștigat contracte in valoare de 32 de milioane de lei doar in ultimii doi ani, majoritatea acestora fiind incheiate cu primarii din propriul sau județ. Deși, teoretic, primariile nu au o relație de subordonare cu Consiliul Județean, multe localitați mici depind financiar de sumele alocate de […] The post Sistemul tip CARTEL pus la cale de Horia Teodorescu: Banii publici se scurg in buzunarele sale appeared first on Puterea.ro .