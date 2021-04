Sistemul sanitar – un dezastru!

Spitalul Panduri, astazi 16 aprilie 2021. Secolul 21, București, Romania, Uniunea Europeana. O femeie in varsta așteapta de la ora 6.00 dimineața sa fie primita in spital. A venit tocmai din provincie pentru ca urmeaza sa fie internata și operata. Dar pana la ora 8.00, cand se deschide spitalul, femeia este ținuta in strada. Sta in picioare pe trotuar cu un aer resemnat. Nu o intreaba nimeni daca are nevoie la toaleta sau daca macar vrea sa se așeze undeva, cat de cat decent. Se face ora 8.00 și in sfarșit este lasata sa intre in incinta spitalului. Este trimisa in zona de triaj de unde urmeaza…