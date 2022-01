Sistemul sanitar riscă să intre în colaps din cauza numărului mare de infectări în rândul personalului medical Omicron incepe sa-și arate efectele in instituții, confirmand ca adevaratul pericol nu este atat gravitatea sa, cat contagiozitatea. Sectoare esențiale risca sa fie paralizate din cauza numarului mare de infectari, iar printre acestea se numara, din pacate, chiar cel din linia intai: spitalele. De altfel, chiar șeful campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, medicul militar Valeriu Ghorghița, spune ca sistemul medical poate intra in colaps din cauza numarului mare de infectari cu noua tulpina Omicron, mult mai contagioasa decat orice am vazut pana acum in pandemie. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

