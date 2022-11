Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu a trecut prin mai multe experiențe dure din punct de vedere al sanatații. Cea mai grea perioada, noteaza el, a fost cea care, in urma unui control de rutina, a fost diagnosticat cu cancer la colon. Atunci, dorindu-și sa lupte cu boala și sa o invinga, Catalin Botezatu a ales sa se trateze…

- Creatorul de moda Catalin Botezatu spune ca in Romania și nu numai, banii cumpara absolut tot. Acesta a vorbit despre perioada in care a avut cancer și e de parere ca daca nu s-ar fi tratat in alta țara, in Romania ar fi fost mort. Chiar și acum, Bote iși face analizele uzuale in Turcia. Fii…

- Catalin Botezatu se mandrește cu faptul ca este un cunoscut creator de moda din Romania, care a ajuns sa imbrace și vedetele de la Hollywood. Ochiul sau critic știe sa recunoasca cand cineva și-a ales potrivit ținutele. Care e vedeta de la noi pe care Botezatu o considera cel mai bine imbracata.

- Siguranța alimentelor introduse pe piața din Uniunea Europeana a fost și ramane o preocupare continua a Comisiei Europene și a Statelor Membre, o direcție prioritara fiind si automatizarea și simplificarea controalelor la intrarea pe piața a unor astfel de produse.

- Toate cadrele medicale si auxiliare dintr-un spital public vor invata sa comunice mai bine cu pacientii, dar si cu colegii. O premiera pentru sistemul sanitar de la noi, macinat de conflicte.

- Pe 26 septembrie, o echipa de astronomi de la NASA coordoneaza un mic vehicol spatial ce "va lovi" un asteroid potențial periculos pentru a-i devia traiectoria, anunța Agenția Spațiala Romana (ROSA). Sistemul de ghidare și navigație care face posibila ajungerea la asteroid, dupa impact, este o producție…

- Romania vrea sa cumpere sistemul de aparare antiracheta Iron Dome (Domul de Fier) al Israelului, potrivit unor surse de la Ministerul roman al Apararii, in urma unei vizite, saptamana trecuta, a ministrului Vasile Dincu in Israel, iar in cazul incheierii unui contract, Romania,

- Presedintele Klaus Iohannis declara ca Romania se angajeaza sa isi adapteze sistemul de invatamant la nevoile actuale si emergente, iar cetatenii trebuie protejati de provocarile generate de schimbarile economice si de noile realitati sociale.