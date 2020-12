Stiri pe aceeasi tema

- In spitalele din țara, dar și cele din Capitala, nu mai sunt locuri pentru pacienții infectați cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut de șefa direcției generale de asistența sociala și sanatate, Tatiana Bucearschi, in cadul ședinței municipale.

- Premierul Ludovic Orban spera sa reformeze sistemul medical cu fonduri de la Uniunea Europeana si cere, intr-un interviu acordat Financial Times, aprobarea rapida a bugetului comunitar si a Fondului de relansare, considerand „corect” mecanismul statului de drept, contestat de Ungaria si Polonia. Ludovic…

- Medicul ATI Radu Țincu, aflat in prima linie in lupta cu pandemia, pe sectia de terapie intensiva a spitalului de Urgenta Floreasca a atras atentia ca intr-o luna vom avea peste 25.000 de mii de cazuri de imbolnaviri in fiecare zi, iar sistemul medical va claca. Aceasta inseamna ca se vor ocupa toate…

- Guvernul din Ungaria extinde cerinta de a purta masca, astfel ca, de saptamana viitoare, aceasta va deveni obligatorie si in restaurante si in spatiile de petrecere a timpului liber, a anuntat joi seful adjunct al institutiei responsabile cu gestionarea pandemiei de coronavirus, Robert Kiss, relateaza…

- Sfarsitul epidemiei cu noul coronavirus este departe, iar numarul mare al noilor imbolnaviri va duce in cel mult zece zile la blocarea sectiilor de terapie intensiva care sunt deja pline cu pacienti infectati cu noul coronavirus. Medicii spun ca este nevoie de restrictii noi pe zona de socializare

- Autoritațile din Ungaria au raportat, duminica, 3.149 de cazuri noi de coronavirus, țara ajungand astfel pentru prima oara la peste 3.000 de infectari, relateaza Reuters, citata de News.ro.Astfel, in Ungaria, țara cu 10 milioane de locuitori, numarul total al cazurilor de coronavirus a ajuns duminica…

- Jurnalista Ionela Nastase trage un semnal de alarma asupra modului in care a fost tratat un pacient din Targu Jiu. Potrivit declarațiilor facute de fiul barbatului, acesta ar fi fost lasat sa moara dupa ce i-a fost refuzat tratamentul cu plasma.„Barbatul isi duce intr-o zi tatal bolnav la…

- Potrivit lui Viktor Orban, care a spus ca varful unui al doilea val al pandemiei ar putea fi in decembrie sau ianuarie, circa 16.000 de persoane ar putea avea nevoie de spitalizare, dintre care aproximativ 800 ar necesita ventilatoare. ''Pentru mai multa siguranta, lucrez cu dublul acestor cifre'',…