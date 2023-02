Stiri pe aceeasi tema

- Medicul cardiolog Dan Tesloianu din cadrul Spitalului ”Sfantul Spiridon” din Iasi, care era retinut in dosarul stimulatoarelor cardiace prelevate de la pacienti decedati și acuzat ca a montat peste 200 de astfel de dispozitive in ultimii ani, a fost arestat preventiv, sambata. Intre timp, scandalul…

