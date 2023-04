Sistemul medical, MORT! Pacienta de 250 kg, refuzată la internare în spital dintr-un motiv absurd, a decedat Pacienta de peste 250 de kilograme, care a fost refuzata de mai multe spitale la internare, a murit. Ea a fost plimbata intre unitatile din zona Moldovei dintr-un motiv absurd. Au refuzat s-o interneze pe motiv ca nu au un pat special pentru pacientii obezi. A murit la Spitalul Judetean Botosani Femeia s-a stins din […] The post Sistemul medical, MORT! Pacienta de 250 kg, refuzata la internare in spital dintr-un motiv absurd, a decedat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

