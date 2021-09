Stiri pe aceeasi tema

- 1.067 de paturi ATI sunt ocupate la nivelul intregii tari.In data de 23 septembrie 2021, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1212 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID 19. De asemenea, 1067 de paturi ATI sunt ocupate la nivelul intregii tari.In Bucuresti…

- Prefectura Județului Argeș a convocat CJSU pentru luarea unor decizii cu privire la mișcari ale personalului medical in contextul epidemiologic actual. S-a stabilit, astfel, solicitarea catre CNSU si CJCCI a aprobarii unord detașari dar și a suplimentarii personalului medical dupa cum urmeaza: – solicitare…

- In spitalele din Romania sunt la acest moment 1.131 de paturi ATI pentru pacienții cu COVID, din care sunt libere, la nivel național, doar 16. In București mai sunt libere 6 paturi, in timp ce in Cluj, Timișoara sau Iași nu mai este disponibil niciun loc la terapie intensiva pentru pacienții cu noul…

- In spitalele din țara mai sunt libere doar 16 paturi de terapie intensiva pentru bolnavii cu COVID-19, dintre care șase sunt in Capitala. Conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista, marți, 1.131 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. Un numar de 990…

- La nivelul intregii țari mai sunt libere doar 19 paturi pentru pacientii bolnavi de COVID-19, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-CoV-2, iar in Bucuresti nu mai sunt paturi libere la acest moment, a informat, luni, Grupul de…

- Secțiile de ATI pentru bolnavii de COVID 19 din Romania sunt aproape pline. Doar trei paturi mai sunt libere in spitalele din București. In prezent, in spitalele din Romania mai sunt libere 109 paturi ATI...

- Ministerul Sanatatii a informat joi ca mai sunt libere 109 paturi de terapie intensiva in toata tara, dintre care 40 sunt pentru copii. In Bucuresti mai sunt libere trei paturi la terapie intensiva. Un numar de 6.271 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil,…

- Chiar daca numarul infectarilor cu noul coronavirus este mult mai mic decat in precedentele valuri ale pandemiei, procentul persoanelor care au nevoie de internare la terapie intensiva este mai mare, a declarat miercuri, la Antena 3, managerul spitalului Marius Nasta din Capitala, dr. Beatrice Mahler.…