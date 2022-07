Stiri pe aceeasi tema

Sezonul 2022-23 al Ligii Naționale de Baschet Masculin vine cu un nou format competițional. Cele 18 echipe participante vor fi imparțite in doua grupe, in funcție de clasarea din stagiunea precedenta, conform site-ului de specialitate baschet.ro. Echipele vor juca meciuri-tur retur intre ele, iar apoi…

Echipele CSM Stiinta Baia Mare si CS Dinamo Bucuresti au obtinut victorii categorice, in deplasare, in meciuri restante din etapa a cincea a Ligii Nationale de Rugby. Iata rezultatele inregistrate: Grupa A: Rugby Club Gura Humorului - CSM Stiinta Baia Mare 0-114Grupa B: Rugby Club Barlad - CS Dinamo…

CSM Oradea, vicecampioana din sezonul trecut, a obtinut joi, in deplasare, medaliile de bronz ale stagiunii, dupa ce a invins formatia FC Arges Pitesti si in a doua partida din trei programate in finala mica a Ligii Nationale.

Jocurile cu numarul 2 contand pentru „sferturile" Ligii Naționale de baschet masculin au fost programate vineri, 6 mai: Dinamo București – CSM Oradea 79-62, scor general 1-1, SCM OHMA Timișoara – CSO Voluntari 68-79 (FOTO), scor general 0-2, CSU Sibiu – U-Banca Transilvania Cluj-Napoca 81-86, scor general…

- Jocurile cu numarul 2 contand pentru „sferturile" Ligii Naționale de baschet masculin sunt programate vineri, 6 mai: Dinamo București – CSM Oradea (de la ora 17:30, scor general 0-1), SCM OHMA Timișoara – CSO Voluntari (de la ora 18:00, scor general 0-1), CSU Sibiu – U-Banca Transilvania Cluj-Napoca…

Campioana en-titre la baschet masculin, U BT Cluj, si echipele CSM Oradea, CSO Voluntari si FC Arges au incheiat pe primele patru locuri sezonul regulat al Ligii Nationale si vor avea avantajul terenului propriu in faza play-off, conform news.ro.

Dupa 30 de etape de sezon regulat, am aflat care sunt cele opt echipe calificate in playoff-ul LNBM. Așa cum ne-a obișnuit, SCMU Craiova nu va lipsi din cea mai importanta faza a campionatului, unde va avea o șansa chiar buna de a accede in semifinale. Formația alb-albastra a incheiat sezonul pe locul…

- SCM OHMA Timișoara se va clasa pe locul al șaselea, la finele sezonului regular din Liga Naționala. Violeții vor incepe faza play-off cu duelul impotriva formației clasate pe locul al treilea, care se va decide dupa meciurile ultimei etape. SCM OHMA Timișoara are acum un bilanț de 17 victorii și 12…