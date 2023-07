Stiri pe aceeasi tema

- Procedura de inregistrare la medicul de familie și de schimbare a acestuia ar putea fi facilitata, prin reglementarea dreptului persoanei de a depune cererea inclusiv in format electronic. Compania Naționala de Asigurari in Medicina (CNAM) a inițiat procesul de elaborare a proiectului de modificare…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, se afla in vizita oficiala la Chisinau. Sefa diplomatiei romane a fost primita de presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, si are intrevederi atat la Guvern, cu prim-ministrul Dorin Recean, cat si la Parlament, cu presedintele

- Activitatea Serviciului de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca in perioada ianuarie-mai 2023 a fost supusa evaluarii de mai multe instituții abilitate cu funcție de control: Ministerul Sanatații, Compania Naționala de Asigurari in Medicina și Curtea de Conturi a Republicii Moldova, in rezultatul…

- Cele mai recente date publicate de Compania Naționala de Asigurari in Medicina arata ca este in scadere numarul vizitelor la medicii de familie. Moldovenii trec mai rar pe la medic, inclusiv pentru vizitele profilactice. Autoritațile spun ca problema este lipsa medicilor de familie in teritorii. {{681292}}Intr-un…

- Cand presa rusa din Moscova devine, nitam-nisam, unionista, ce credeți ca urmarește ea, stimați cititori? „Integrarea europeana ocolind Romania”, „Moldova merge in Europa ocolind Romania”, „Sandu iși duce țara sa in UE, nu in Romania”, sunt titluri din mass-media rusa pe marginea Summitului Comunitații…

- Guvernul ungar va furniza „toata asistenta” necesara Republicii Moldova in demersurile sale de a adera la Uniunea Europeana, a declarat miercuri, la Chisinau, ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, transmite MTI, citat digi24.ro.

- Primului lot de 7000 de flacoane de vaccin antirabic pentru anul 2023 a ajuns in Republica Moldova. Pentru achiziționarea acestora, Compania Nationala de Asigurari in Medicina a alocat peste 879 de mii de lei din fondul masurilor de profilaxie.