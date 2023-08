Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca, incepand de la aceasta ora pana dimineața, la 3:00, sistemul informatic de emiterea rovinietelor și de plata taxelor de pod va funcționa cu intermitențe, pe fondul unor lucrari de mentenanța, informeaza Rador.

Posibile intreruperi in funcționarea sistemului sunt anunțate și in cursul zilei, in intervalul orar 17:00-20:00.

Pentru evitarea aplicarii unor sancțiuni contravenționale, utilizatorii Rețelei de Autostrazi și Drumuri Naționale au obligația sa achite rovinietele și peajelor prin intermediul celorlalte modalitați…