- Elevii din peste 100 de unitați școlare gimnaziale și liceale din Capitala vor putea participa la cursuri de educație juridica predate de avocați, intr-un proiect al Ministerului Educației și al Uniunii Naționale a Barourilor din Romania.

- DECLARAȚIE POLITICA Sistemul național de sanatate trebuie susținut de servicii publice de calitate, la prețuri rezonabile și accesibile tuturor Pandemia a reamintit intregii lumi ca vaccinurile funcționeaza, iar un

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 4 aprilie 2022, mai multe decrete, anunta Administratia Prezidentiala.Astfel, seful statului a semnat un decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263 2010 privind sistemul unitar de pensii publice PL x 455 11.10.2021…

- 29 de unitați de invațamant buzoiene primesc bani prin PNRR, prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS). Este vorba despre 29 de unitați de invațamant din județul Buzau, atat din mediul urban, cat și din cel rural, vor primi bani prin prin Programul Național de Reziliența și…

- Peste 300 de copii refugiați din Ucraina sunt incadrați in sistemul de invațamant preuniversitar din Romania, conform datelor deținute de Ministerul Educației. Potrivit datelor obținute de cotidianul național “Romania libera” de la secretarul de stat Florian Lixandru, din cadrul Ministerului Educației…

- Campania privind siguranța in unitațile de invațamant ,,TU EȘTI VIITORUL TAU!’’ continua Siguranța elevilor și a personalului didactic in incinta unitaților de invațamant și in zona adiacenta acestora constituie una dintre condițiile fundamentale pentru organizarea unui proces educațional de calitate.…

- CONCURS pentru reducerea violenței fizice și psihologice, la nivelul a 4 unitați de invațamant preuniversitar din Vrancea, prin secțiuni afiș/videoclip -faza județeana- Avand in vedere faptul ca actele de violența reprezinta principala problema cu care se confrunta unitațile de invațamant preuniversitar,…

- In ultima saptamana, numarul de infectari cu SARS-CoV-2, in mediul școlar, a continuat sa scada, potrivit anunțului facut de catre Inspectoratul Școlar Județean Maramureș. In județul nostru la data de 25 februarie erau 45 de elevi/preșcolari – pozitivi Covid-19 și 29 de persoane angajate in sistemul…