Stiri pe aceeasi tema

- "Specialistii CNE Cernavoda investigheaza cauza in vederea remedierii, conform procedurilor aplicabile. Deconectarea automata si lucrarile de remediere nu au impact asupra securitatii nucleare, personalului si populatiei", precizeaza sursa citata, printr-un comunicat transmis Bursei de la Bucuresti.Unitatea…

- "Specialistii CNE Cernavoda investigheaza cauza in vederea remedierii, conform procedurilor aplicabile. Deconectarea automata si lucrarile de remediere nu au impact asupra securitatii nucleare, personalului si populatiei", precizeaza sursa citata, printr-un comunicat transmis Bursei de la Bucuresti.Unitatea…

- Ministerul Energiei da din colț in colț, in cautarea disperata de megawați. Dupa ce Virgil Popescu, colegul de partid al actualului ministru Sebastian Burduja, a inchis aproape toate centralele pe carbune fara sa puna absolut nimic in loc, Romania se afla acum in pragul dezastrului. Cu amanari de intrare…

- Romania inregistreaza in aceste zile preturi la energie electrica peste media tarilor europene, pe piața spot, spune ministrul energiei, Sebastian Burduja, care a dat asigurari ca aceste creșteri nu vor avea un impact negativ in facturi. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Burduja a explicat de…

- Romania inregistreaza in aceste zile preturi la energie electrica peste media tarilor europene. Este important de precizat ca aceste preturi sunt pe pietele spot, unde volatilitatea este data de mai multi factori, unii interni, altii externi, pe care ii voi detalia in randurile urmatoare. Romania inregistreaza…

- ”Nuclearelectrica SA anunta ca lucrarile aferente opririi planificate a Unitatii 1 CNE Cernavoda au fost finalizate, iar sincronizarea la Sistemul Energetic National s-a realizat in dupa-amiaza zilei de 29 iunie 2024”, informeaza compania.Unitatea 1 a intrat in programul de oprire planificata in data…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirma ca se are in vedere un program care sa permita utilizarea blocurilor comuniste pentru producerea de energie verde in Bucuresti. Daca se va ajunge pana acolo, sigur se va gasi și un instrument de finanțare, dat fiind beneficiile unui astfel de program. Folosirea…

- Reactorul 2 al centralei de la Cernavoda a fost oprit in mod controlat, in seara zilei de 30 aprilie, pentru realizarea unor lucrari de reparatie in partea clasica a Unitatii 2, fara impact pe partea nucleara. ”Nuclearelectrica SA informeaza actionarii si investitorii ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda a…