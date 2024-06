Sistemul de vot din România: o arhitectură defectuoasă și susceptibilă la fraudă Romania, o țara cu o istorie democratica relativ tanara, se confrunta cu probleme serioase in ceea ce privește integritatea sistemului de vot. In ciuda reformelor și a tehnologiei care ar trebui sa asigure corectitudinea și transparența procesului electoral, exista semnale tot mai numeroase ca fraudele electorale sunt o realitate, afectand in special partidele mici. Aceste […] The post Sistemul de vot din Romania: o arhitectura defectuoasa și susceptibila la frauda appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

