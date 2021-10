Primaria Municipiului Iași este pregatita sa furnizeze agent termic catre locuințele și instituțiile racordate la sistemul centralizat de furnizare a apei calde și energiei termice in iarna 2021-2022, dupa preluarea completa a acestui sistem de la fostul operator privat, Veolia Energie Iași SA. Astfel, municipalitatea va cumpara 100.000 de tone de carbune energetic (cu o flexibilitate de +/-10%) necesar funcționarii sistemului in aceasta iarna. Procedura de achiziție publica, postata in Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP-SICAP) și in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE),…