Legea de monitorizare a traficului rutier prin sistemul e-SIGUR va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2023, astfel ca șoferii vor fi amendați mult mai simplu pentru nerespectarea regulilor de circulație. Conform autoritaților, monitorizarea traficului rutier pe drumurile publice se realizeaza prin intermediul sistemelor de transport inteligente, parte integranta din drum, intr-un sistem integrat