Ioana Mihaila, ministrul Sanatatii, a anuntat ca intentioneaza sa modifice criteriile dupa care va finanta sistemul public de Sanatate. Ea sustine ca sistemul trebuie sa lege finantarea de performanta. Mecanismele de plata prevazute in Planul National de Redresare si Rezilienta vizeaza alocari dupa acest principiu, a adaugat Mihaila. Spitalele performante vor primi mai multi bani […]