Sistemul de sanatate scartaie din incheieturi ! Zeci de bebelusi au murit din cauza lipsei banilor !

Șeful Secției ATI nou nascuți de la Spitalul „Marie Curie” din Capitala, dr. Catalin Cirstoveanu, trage un semnal de alarma: 30 de bebelusi au murit in ultimul an din cauza lipsei banilor ! Și asta nu se intampla doar acolo, in Bucuresti, ci peste tot in țara. Si nu doar sub zodia pandemiei … ci […]