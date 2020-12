UNICEF: Două treimi din copiii de vârstă şcolară nu au conexiune la internet

Două treimi dintre copiii cu vârstă şcolară între 3 şi 17 ani - sau 1,3 miliarde de copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 17 ani - nu au o conexiune la internet acasă, arată raportul UNICEF -"How Many Children and Youth Have Internet Access… [citeste mai departe]