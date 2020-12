Stiri pe aceeasi tema

- Suedia, țara care a evitat impunerea restricțiilor la inceputul pandemiei, cere acum ajutorul altor țari nordice pentru a-și putea trata pacienții cu COVID.In ciuda faptului ca autoritațile au marit numarul paturilor in sistemul ATI, Suedia nu reușește sa faca fața valului de pacienți in stare grava,…

- Farmaciile independente ar putea intra in faliment deoarece statul nu deconteaza la timp contravaloarea medicamentelor. Avertismentul este tras de Asociația Farmaciilor Independente Ethica care anunța ca sunt din nou intarzieri in plațile facute de casele de asigurari de sanatate. Reprezentanții…

- Profesorul Alexandru Rafila a explicat ca specialiștii de sanatate publica nu au luat deciziile majore in gestionarea pandemiei. Rafila precizeaza faptul ca toate deciziile s-au luat doar din perspectiva faptului ca avem alegeri pe data de 6 decembrie. Citește și: Patriarhia, mesaj transant…

- Dupa patru saptamani in care numarul cazurilor de Covid-19 a crescut de la 3.000 la 10.000 de cazuri zilnice, iar numarul deceselor zilnice a inceput sa treaca de 100 de persoane, autoritatile de la Bucuresti sunt gata sa largeasca la nivel national numarul restrictiilor impuse populatiei.…

- Rata muncitorilor „cu ziua” sau nedocumentați (adica la negru) este mare, la fel și proporția persoanelor care nu pot pleca in agricultura sau construcții in alte țari europene, se arata intr-un raport al Bancii Mondiale . „Acești oameni, care susțin de obicei familii extinse, nu sunt incluși in nicio…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, a declarat, la un post central de știri, ca in ritmul in care crește in prezent numarul pacienților cu coronavirus, sistemul medical poate intra in colaps. Acesta a spus ca, daca ritmul de infectari o sa continue, ne despart cel mult…

- Birourile ministrului Sanatații din Franța și ale directorului Autoritații de Sanatate publica au fost percheziționate. Operațiunea face parte dintr-o investigație mai larga legata de gestionarea crizei sanitare.